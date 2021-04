Weekendowe prace na "obwodnicy" Gocławia. Wymienią nawierzchnię

Mieszkańców Gocławia czekają weekendowe utrudnienia w ruchu. W piątek wieczorem drogowcy rozpoczną wymianę nawierzchni ulicy Meissnera. Północno-wschodnia jezdnia będzie wyłączona z ruchu do poniedziałkowego poranka.

Prace na Meissnera rozpoczną się w piątek 16 kwietnia około godziny 19.00 i potrwają do poniedziałku, 19 kwietnia, do godziny 4.00. Nowa nawierzchnia zostanie ułożona na jezdni prowadzącej od ulicy Fieldorfa "Nila" w stronę Bora-Komorowskiego. To tymi ulicami zostaną wyznaczone objazdy na czas remontu.