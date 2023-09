Utrudnienia w trzech dzielnicach. Zmiany w ruchu od piątku

Wymiana nawierzchni ulicy Żołnierzy Wyklętych na Bemowie, zwężenie Malborskiej na Targówku i zamknięcie skrzyżowania Solińskiej i Leżajskiej we Włochach. Drogowcy informują, gdzie w najbliższych dniach będą utrudnienia.

"Wymiana nawierzchni ulicy Żołnierzy Wyklętych rozpocznie się w piątek o godzinie 22 i potrwa do poniedziałku, do godziny 4. Nową nawierzchnię zyska fragment od ulicy Zachodzącego Słońca do Piastów Śląskich" - poinformował stołeczny ratusz.