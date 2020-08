Weekendowe przejażdżki historycznym tramwajem lub autobusem

Jak zapowiada ratusz, po zakończeniu prac torowych na placu Narutowicza tramwajowe linie turystyczne wrócą na Starą Ochotę. "Tym samym rozszerzamy od najbliższego weekendu ofertę Warszawskich Linii Turystycznych – na trasy wraca linia 36, a linia T na swoją podstawową trasę. Warszawiacy i turyści otrzymają możliwość dotarcia wycieczkami z WTL w wiele historycznych miejsc, a sama podróż stworzy okazję do podziwiania różnorodności Warszawy i poznania, jak zmieniała się na przestrzeni lat" - czytamy w komunikacie ratusza.

Dwie linie obsługiwane zabytkowymi tramwajami

W sobotę na tradycyjną trasę turystycznej linii T wyjedzie zabytkowy skład typu N. Pierwsze tramwaje z tej serii powstały w latach 40. XX wieku. Ten pochodzi z lat 50. Najpierw jeździł po stolicy, później służył mieszkańcom Szczecina. Wreszcie po zakończeniu eksploatacji w tym mieście, wrócił z powrotem do Warszawy. Skład przeszedł remont i od 1998 roku należy do stołecznej kolekcji historycznych tramwajów.

Tramwaj linii T w godzinach od 12 do 18 będzie zabierał chętnych na wycieczkę przez Warszawę na trasie: PL. NARUTOWICZA – Grójecka – Al. Jerozolimskie – most Poniatowskiego – Al. Zieleniecka – Targowa – most Śląsko-Dąbrowski – al. „Solidarności” – Okopowa - Towarowa – Grójecka – PL. NARUTOWICZA.