We wtorek nie trzeba płacić za parkowanie w strefie

Na stołecznych ulicach w majówkę jest znacznie mniej aut. We wtorek, 2 maja za parkowanie auta w strefie płatnego parkowania nie trzeba płacić. Podobnie jest 1 i 3 maja, jednak są to dni świąteczne. Wtorek jest normalnym dniem roboczym, ale w kwestii opłat to jeden z trzech wyjątków w roku.