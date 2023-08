"Wskazała dużą ławkę na patio, pod którą rozłożył się wąż"

Na nietypowego gościa na patio natknęła się mieszkanka jednego z Żoliborskich osiedli. Długi, żółtobrązowy wąż wygrzewał się pod jedną z ławek. Wezwany został Ekopatrol, który przetransportował gada w bezpieczne miejsce. Okazało się, że to wąż mahoniowy.

Funkcjonariusze udali się na miejsce. Przy ulicy Jasnodworskiej zastali zdenerwowaną kobietę, która wskazała strażnikom dużą ławkę na patio, pod którą rozłożył się wąż. Jak wskazała straż miejska w komunikacie, miejsce było nasłonecznione i ciepłe, a takie warunki skłaniają te gady do relaksu.

- Miał około 1,5 metra długości i był podobny do popularnego węża zbożowego - przytoczono w komunikacie wypowiedź funkcjonariuszki, która z kolegą przeprowadzała interwencję. - Wąż nie stwarzał problemów. Bez trudu dał się umieścić w worku transportowym.

"Uchodzą za jedne z najłagodniejszych gatunków"

Odłowiony gad został przewieziony do ośrodka CITES przy warszawskim ogrodzie zoologicznym. Tam pracownicy stwierdzili, że jest to pięknie umaszczony wąż mahoniowy, jakiego do tej pory w ośrodku nie było.