Areszt i zarzuty za atak dla ojca Emila B. "Pośredni związek z zabójstwem w szkole w Wawrze"

Jak podaje prokuratura, do ataku doszło w poniedziałek w późnych godzinach wieczornych przy ulicy Króla Maciusia. Z informacji śledczych wynika, że Tomasz B. i drugi mężczyzna zaatakował trzydziestoletniego mieszkańca dzielnicy Wawer, bijąc go i kopiąc po całym ciele. Prokuratura dodaje, że w trakcie zdarzenia pokrzywdzony został także ugodzony nożem.

"Bili i kopali po całym ciele"

- Podejrzani zaatakowali trzydziestoletniego mieszkańca warszawskiej dzielnicy Wawer, bijąc go i kopiąc po całym ciele. W trakcie zdarzenia pokrzywdzony został także ugodzony nożem. Przed dalszymi ciosami pokrzywdzony uratował się ucieczką do pobliskiego lokalu gastronomicznego, co najprawdopodobniej uratowało mu życie - zaznaczył Saduś.

- Bardzo szybko zaraz po zgłoszeniu informacja trafiła do wielu patroli na ulicach Warszawy. Po chwili jeden z nich zatrzymał do sprawy mężczyzn - powiedział z kolei rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak, a Joanna Węgrzyniak z komendy rejonowej dodała, że obaj ostatecznie trafili do policyjnych cel: - Sprawą zajęli się policjanci z komisariatu w Wawrze. Podjęte przez nich ustalenia oraz zgromadzony szeroki materiał dowodowy dały podstawy do przedstawienia zatrzymanym w prokuraturze zarzutów usiłowania dokonania zabójstwa.