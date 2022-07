Zajęli się rannym dzikiem na poboczu drogi. "Został prawdopodobnie potrącony przez jakiś pojazd"

Miał ranę tylnej nogi

- Mężczyzna powiedział nam, że dzik kręci się w tym miejscu od wieczora. Kuśtykał, ponieważ miał ranę tylnej nogi. Był zdezorientowany i podchodził bardzo blisko nas. Zupełnie, jakby oczekiwał pomocy. – powiedziała inspektor Ewa Pałaszewska-Łoś z Ekopatrolu, która wraz z drugim strażnikiem zajęła się rannym dzikiem. Jak podaje w komunikacie straż miejska, zwierzak prawdopodobnie odłączył się od stada. Być może został potrącony przez jakiś pojazd, gdy przechodził przez ulicę. W pobliżu funkcjonariusze nie zauważyli jego pobratymców. Pechowiec został odseparowany na poboczu, by nie wystraszyły go i nie potraciły przejeżdżające samochody. Na miejsce wezwano łowczego z Lasów Miejskich.

- To już nie warchlak, a młody zwierzak. Mamy nadzieję, że ta pechowa przygoda skończy się dla niego szczęśliwie i szybko wróci do lasu. – dodała insp. Ewa Pałaszewska-Łoś. Dzik został przewieziony do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, gdzie zajęli się nim specjaliści.