Remontują kilometrową ulicę. Prace prowadzić będą także wodociągowcy

Kiedy początek prac?

"Roboty będzie prowadziła mniejszymi etapami, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniać mieszkańcom dojazd do domów. Na początek zajmie się fragmentem między ulicami Kościuszkowców a Przyjaźni – będzie on zamknięty do 9 marca włącznie. W dniach 10-18 marca wykonawca zaplanował prace od ul. Przyjaźni do ul. Botanicznej. Terminy zamknięć kolejnych części ul. Skrzyneckiego (Botaniczna-Storczykowa i Storczykowa-Potockich) zostaną podane w połowie marca" - przekazuje ZDM.