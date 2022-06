Szukali 15-latki, usłyszeli hałas na strychu. Matka dziewczyny przekonywała, że to tylko królik

Policjant i strażnik miejski chcieli doprowadzić do ośrodka wychowawczego 15-letnią mieszkankę Wawra. Dziewczyna jednak, jak opisuje straż miejska, chciała schować się na strychu. Jej matka, pytana o powód hałasu, tłumaczyła, że to królik.

Sąd dla nieletnich nakazał umieszczenie 15-letniej mieszkanki Wawra w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Ponieważ nie zastosowała się do tej decyzji, do drzwi jej domu w Wawrze zapukali policjant i strażnik miejski z patrolu szkolnego.

"To tylko mój królik" – wyjaśniła kobieta.

Funkcjonariusze nie dali się nabrać i postanowili sprawdzić źródło hałasu. Okazało się, że to nastolatka, która chciała przez okno na strychu wyjść na dach. Szybko i sprawnie została sprowadzona na parter, a potem przewieziona do komisariatu, a stamtąd do młodzieżowego ośrodka wychowawczego.