"Misie na wybieg od ulicy już nie wrócą". Po incydencie z podtapianiem, niedźwiedzie zostaną przeniesione

- Człowiek jest to sprawne stworzenie, więc każdy płot jest w stanie sforsować. Tu zdawałoby się, że to zwierzę jest bezpieczne. Ale jak się wskoczy do wody, to ona nie jest głęboka. To był wybryk chuligański. Tych kolesiów było kilku, oni go dopingowali i filmowali całą sprawę, więc obawiamy się, że to może znaleźć naśladowców - przyznał dyrektor. - W związku z tym, niestety drodzy warszawiacy i prażanie, niedźwiedzie zostaną przeniesione na teren ogrodu. Nie będą miały takiego bogactwa wody, ale postaramy się zapewnić im komfort - zapowiedział.