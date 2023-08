Wybiorą jedno z dziewięciu milionów. Startuje plebiscyt na Warszawskie Drzewo Roku

Tytuł "Warszawskiego Drzewa Roku 2023" przypadnie roślinie z najciekawszą historią i cechami gatunkowymi (wielkość, obwód, wiek, układ). Aby zgłosić swojego kandydata do plebiscytu, wystarczy do 15 września wypełnić formularz internetowy zamieszczony na stronie Zarządu Zieleni, wskazując podstawowe informacje dotyczące drzewa oraz dokładnie uzasadniając swój wybór. To właśnie historie drzew i ich znaczenie dla lokalnej społeczności będą kluczowe przy wyborze zwycięzcy.