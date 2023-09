Dwie godziny, cztery dzielnice. Wieczorem na ulice wyjadą rowerzyści 

Warszawska Masa Krytyczna. 23-kilometrowa trasa

Stamtąd o godzinie 19 rowerzyści wyruszą na blisko 23-kilometrową trasę ulicami Miodową i Senatorską do placu Teatralnego. Następnie Senatorską, placem Bankowym, Andersa, Mickiewicza, na plac Wilsona, ulice Mickiewicza i Andersa, plac Bankowy, Marszałkowską, po raz pierwszy do ronda Dmowskiego.

Stąd Alejami Jerozolimskimi przez rondo Czterdziestolatka do placu Starynkiewicza, znowu Alejami Jerozolimskimi do ronda Czterdziestolatka i ponownie na rondo Dmowskiego. Następnie Marszałkowską najpierw jedną, a po zawróceniu drugą stroną placu Konstytucji na rondo Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi do ronda de Gaulle’a mostem i aleją Poniatowskiego do ronda Waszyngtona.