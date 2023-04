To pierwszy taki bilet kolejowy w Polsce, zapisuje się na karcie płatniczej

Bilet zapisuje się na karcie płatniczej

W momencie zakupu tzw. wirtualnego biletu i opłacenia go kartą płatniczą do systemu sprzedażowego zostanie przesłana informacja, że do karty, która została użyta do tej płatności, jest przypisany wybrany przez pasażera bilet. Podczas kontroli, nie trzeba już posiadać biletu papierowego. Wystarczy przyłożyć do urządzenia kontrolerskiego tą samą kartę płatniczą (karta fizyczna, smartwatch, telefon komórkowy), która była wykorzystywana do zakupu biletu WKD. Karta jest wyłącznie identyfikatorem transakcji i na żadnym z etapów kontroli nie ma możliwości jej sklonowania, pobrania pieniędzy czy też dostępu do danych na niej zawartych.