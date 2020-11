Wanda Traczyk-Stawska w Parku Powstańców Warszawy: przyjdźcie tu zapalić świeczkę

- Ponieważ dzisiaj nie mogę tam wejść (na Cmentarz Powstańców Warszawy - red.), nikt tam nie może wejść, bo zabroniono, to przyjdźcie tu zapalić świeczkę i położyć kwiatek przy tych słupach, gdzie jest nazwisko waszych bliskich. To jest apel do tych, którzy pamiętają o swoich bliskich - powiedziała uczestniczka Powstania Warszawskiego w trakcie uroczystości przy pomniku Matki w Parku Powstańców Warszawy.

"Pamiętajcie, że wojna jest straszliwym nieszczęściem i dbajcie o siebie nawzajem"

Pomoc sprzedawcom

"Wydaliśmy ponad tysiąc decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego przed cmentarzami. Warszawscy przedsiębiorcy zakupili kwiaty i znicze o wartości co najmniej kilkunastu milionów złotych" - poinformował ratusz w sobotnim komunikacie i podkreślił przy tym, że Warszawa jest solidarna z przedsiębiorcami. "Dlatego zachęcamy w ramach akcji solidarnościowej 'kup pan chryzantemę' do kupowania kwiatów i zniczy. By to ułatwić, w sobotę 31 października i w niedzielę 1 listopada udostępniamy im sześć dodatkowych miejsc sprzedaży obwoźnej. Miejsca do handlu są dostępne bez dodatkowych opłat, gdyż oferta skierowana jest m.in. do podmiotów, które poniosły już opłaty za zajęcie pasa drogi czy dzierżawę terenu" - zaznaczono w komunikacie.