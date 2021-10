Kraska: w najbliższych dniach uruchomimy szpital tymczasowy na Okęciu

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 6265 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w całej Polsce. Resort przekazał też, że minionej doby zmarły 93 osoby. To najwyższa liczba ofiar śmiertelnych od 9 czerwca. Z komunikatu wynika, że najwięcej nowych zakażeń ostatniej doby potwierdzono w województwie lubelskim - 1290. Na drugim miejscu znalazło się mazowieckie (1130), a na trzecim podlaskie (572).

- To są te województwa [lubelskie, mazowieckie i podlaskie - red.], gdzie odnotowujemy najwięcej nowych zakażeń. Także niesie to konsekwencje takie, że coraz więcej pacjentów trafia do szpitali i ta sytuacja robi się poważna. Jestem po rozmowach z wojewodami i systematycznie zwiększamy bazę łóżkową, szczególnie w tych trzech województwach. W Mazowieckiem będziemy w najbliższych dniach uruchomiać dwa kolejne szpitale tymczasowe - szpital w Ostrołęce oraz szpital MON-owski na Okęciu, ale także uruchomimy dodatkowe 62 lóżka covidowe w wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie - powiedział we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.