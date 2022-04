Płoną trawy nad Wisłą. Akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr

Do zdarzenia doszło przed godziną 12 przy Wale Miedzeszyńskim, w okolicy ulicy Droga Golfowa. - Na terenie niezamieszkałym palą się trawy - powiedział Jarosław Dobrzewiński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Jak dodał, ogień objął około hektara traw. - Akcji towarzyszy silny wiatr, który utrudnia działania gaśnicze. Pożar nie jest jeszcze opanowany - zaznaczył Dobrzewiński.

Z kolei Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl opisuje, że w akcji bierze też udział strażacki quad. - Ochotnicy objeżdżają nim teren objęty pożarem i gaszą go z pokładu - mówi.

Co grozi za wypalanie traw?

Państwowa Straż Pożarna regularnie o tej porze roku przypomina, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku. - Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt - tłumaczył rzecznik PSP bryg. Karol Kierzkowski.

Dodał, że wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą do wypadków śmiertelnych. -Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób - wyliczył. Poza zdrowym rozsądkiem wypalanie traw jest sprzeczne także z ustawą o ochronie przyrody (grozi za to areszt lub grzywna).

Przepisy ustawy o lasach zabraniają z kolei rozniecania ognia - poza miejscami do tego wyznaczonymi - w lasach, na terenach śródleśnych i w odległości do 100 metrów od granicy lasu. Nie można tam również korzystać z otwartego płomienia i wypalać wierzchniej warstwy gleby oraz pozostałości roślinnych. Za wykroczenia tego typu grozi kara aresztu, nagany lub grzywny do pięciu tysięcy złotych.