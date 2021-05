W sobotę otwarcie ogródków. Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście deptakiem

Ruch kołowy na Krakowskim Przedmieściu i Nowym Świecie zostanie zamknięty w nocy z piątku na sobotę. Ma to związek z otwarciem ogródków gastronomicznych oraz przypadającą na sobotę Noc Muzeów. Kilka linii autobusowych zmieni trasy.

Nocą z piątku maja na sobotę, część Traktu Królewskiego na odcinku od Miodowej do ronda de Gaulle'a zostanie zamknięta dla ruchu samochodów i autobusów komunikacji miejskiej. Ulice Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście staną się deptakiem dla pieszych.

Noc Muzeów i otwarte ogródki

O zamknięcie dla ruchu pieszego fragmentu Traktu Królewskiego wnioskowała stołeczna Policja. Ma to związek z licznymi wydarzeniami kulturalnymi podczas odbywającej się w sobotę Nocy Muzeów i otwarciem ogródków gastronomicznych .

Zmiany tras autobusów

Zmiany czekają też pasażerów komunikacji miejskiej. Autobusy zmienią trasy i pojada objazdami. Autobusy linii: 111, 116, 180, 222, 503, 518 i M objadą zamknięty fragment Alejami Jerozolimskimi do Senatorskiej.

"Podobnie pojadą autobusy linii N44, dla których objazd będzie od skrzyżowania Świętokrzyskiej z Marszałkowską. Również Alejami Jerozolimskimi, Marszałkowską i Królewską będą kursowały pojazdy 111" – poinformował Warszawski Transport Publiczny. Autobusy 128 i 175 do pętli Plac Piłsudskiego dojadą ulicami Marszałkowską i Królewską, a w przeciwnym kierunku: Senatorską przez plac Piłsudskiego do Marszałkowskiej. Objazd dla linii 178 poprowadzony będzie Świętokrzyską, przez plac Małachowskiego do Senatorskiej.