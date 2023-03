"Przełożą ruch" na nową jezdnię Gagarina

Drogowcy zapowiadają, że w najbliższy weekend zmieni się organizacja ruchu w ciągu ulicy Gagarina, gdzie powstaje odnoga linii tramwajowej do Wilanowa oraz trwa budowa kolektora ściekowego Mokotowski Bis.

Jak przypomina w komunikacie stołeczny ratusz, od końca listopada ubiegłego roku kierowcy jeżdżą po wybudowanej jezdni Gagarina od Belwederskiej do Stępińskiej. Dostępne są dwa pasy ruchu: jeden w stronę Belwederskiej, drugi w stronę Wisłostrady.

Przełożą ruch na południową jezdnię

W weekend otwarty zostanie kolejny odcinek. Ruch z jezdni północnej ulicy Gagarina zostanie przełożony na wybudowaną od nowa południową. Zmiany dotyczą odcinka pomiędzy ul. Stępińską a Sielecką. Od tego momentu ruch jednym pasem – w każdą stronę – będzie się odbywał na odcinku od Belwederskiej do Iwickiej. Natomiast od Iwickiej do Czerniakowskiej nadal będą trzy pasy – dwa w kierunku Czerniakowskiej i jeden do Belwederskiej.