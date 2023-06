W trakcie szarpaniny został ranny, zmarł w szpitalu. Dwie osoby zatrzymane

W sobotę po południu na Pradze Północ doszło do szarpaniny pomiędzy kilkoma osobami. W jej wyniku jeden z mężczyzn odniósł obrażenia. Zmarł w szpitalu. Do sprawy zatrzymano dwie osoby.

Do zdarzenia doszło w rejonie skrzyżowania Targowej i Mackiewicza. Jak informuje Gabriela Putyra z Komendy Stołecznej Policji, krótko po godzinie 15 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o szarpaninie pomiędzy kilkoma osobami. - Ze zgłoszenia wynikało, że w jej trakcie jeden z mężczyzn miał zostać ranny, co potwierdzili policjanci, którzy przyjechali na miejsce. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie, niestety, w wyniku odniesionych obrażeń zmarł - przekazała policjantka.