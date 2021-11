Z 1500 metrów skoczyli z wielkimi flagami Polski

"Flagi ważyły łącznie ponad 120 kilogramów"

Ale jak sam zauważył organizator czwartkowej akcji, skoczkowie zawsze muszą być ostrożni, bo u nich musi wszystko wyjść za pierwszym razem. - Nie mogą dodać gazu i odlecieć na drugi krąg. Jak wyskoczyli, to muszą wylądować. A wyskoczyli wszyscy: pięciu skoczków i dwóch kamermanów. Wszystkie czasze się otworzyły i można było przejść do otwierania flag - opowiadał pan Piotr. - Flagi zostały rozpostarte na wysokości 1000 metrów. Wszyscy wylądowali tam, gdzie mieli wylądować. Było bezpiecznie, epicko i niesamowicie - podsumował. Z jego relacji wynika, że do tego skoku przygotowywali się cały rok: - Dwa tygodnie temu zrobiliśmy trening, Warszawa to trudne miejsce do lądowania ze względu na okoliczne lotniska i ruch powietrzny. Skoczkowie skakali razem na treningu, żeby być przygotowanym, jak zachowa się flaga po jej otwarciu.