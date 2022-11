Bez opłat i pytań. Te miejsca będą oznaczane naklejką "Tutaj możesz skorzystać z toalety"

Urząd Dzielnicy Śródmieście, wspólnie z Fundacją "Na miejscu" i influenserką znaną jako Mądra Babcia, zainicjowali akcję #załatwtonamieście. W ramach niej opublikowana została lista toalet dostępnych na terenie dzielnicy, m.in. w oddziałach Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście, urzędach, oddziałach Domu Kultury Śródmieście. To kilkadziesiąt lokalizacji, można je sprawdzić na stronie akcji, która będzie uzupełniana również o kolejne miejsca. Toalety udostępnione są nieodpłatnie i bez pytań. Każde miejsce, które dołączyło do kampanii będzie miało na drzwiach naklejkę "Tutaj możesz skorzystać z toalety" oraz plakat informacyjny wewnątrz lokalu. Do końca listopada naklejki i plakaty umieszczone zostaną we wszystkich tych miejscach.