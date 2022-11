W skradzionej torbie miało być złoto po dziadku, były narkotyki

Jak poinformowała Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV, w połowie października policjanci z Woli otrzymali zgłoszenie w sprawie szamotaniny, do której doszło pomiędzy dwoma mężczyznami na klatce schodowej jednego z bloków. "Na miejscu 27-latek poinformował mundurowych, że odwiedził go znajomy, który chciał kupić od niego złoto po dziadku. W pewnym momencie wywiązała się pomiędzy nimi szamotanina. Znajomy użył wobec 27-latka tasera, ten zranił go nożem, a przy okazji poranił swoją dłoń. Znajomemu udało się uciec z torbą, w której, jak początkowo twierdził mężczyzna, miało znajdować się złoto" - relacjonuje Sulowska.