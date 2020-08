W Sejmie powstał parlamentarny zespół do spraw Warszawy

Z inicjatywy posłanki Koalicji Obywatelskiej Aleksandry Gajewskiej, byłej stołecznej radnej, powołano parlamentarny zespół do spraw Warszawy. - Liczymy, że swoje prace zespół rozpocznie na przełomie sierpnia i września - mówi tvnwarszawa.pl posłanka.

Lista priorytetowych tematów

Jak przekazała pomysłodawczyni zespołu, powstał on jako wsparcie dla "rozwoju stolicy z poziomu krajowego".

- W najbliższych dniach zostanie opracowany plan pracy zespołu. Wysłałam list między innymi do prezydenta Rafała Trzaskowskiego oraz innych samorządowców, aby przekazali nam listę tematów, które należy potraktować priorytetowo. Swoje propozycje przedstawią również członkowie zespołu. Liczymy, że pod koniec sierpnia dojdzie do spotkania - powiedziała Aleksandra Gajewska.

Według niej, najważniejsze kwestie nad którymi należy się pochylić to: transport, wsparcie projektów infrastrukturalnych realizowanych w Warszawie, mocno obciążające budżet "janosikowe", czy sprawy związane z edukacją. - Jako radna Warszawy zajmowałam się sprawami ochrony środowiska. W kontekście stolicy niezwykle ważna jest poprawa jakości powietrza. Jako zespół chcielibyśmy sprawić, aby rząd bardziej wspierał samorząd w tym zakresie - zaznaczyła Gajewska.

Nie tylko rząd i samorząd

Jak podkreśliła, zespół parlamentarny powinien być m.in. łącznikiem pomiędzy rządem, a władzą samorządową, ale nie tylko. - To jest przestrzeń, która powstała nie tylko po to, aby wsłuchiwać się w głos jednej i drugiej strony. Chcemy zaprosić do współpracy specjalistów, aktywistów czy organizacje pozarządowe - przekonuje posłanka.