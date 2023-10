Przyznał się do kradzieży 50 rowerów. Usłyszał 49 zarzutów

Policjanci z wydziału kryminalnego bielańskiej komendy pracowali nad wyjaśnieniem kradzieży rowerów na terenie dzielnicy. Ustalenia doprowadziły ich do obywatela Ukrainy. Jak podaje w komunikacie podinspektor Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, mężczyzna już wcześniej był wielokrotnie notowany za liczne kradzieże. Kilka dni temu mundurowi go zatrzymali. 30-latek trafił do policyjnej celi.