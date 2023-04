Narkotyki w mieszkaniu i dokumenty "pod zastaw" w podwieszanym suficie 

Policjanci weszli do mieszkania, w którym miały znajdować się znaczne ilości narkotyków. - Kryminalni wkroczyli do akcji w momencie, kiedy z lokalu wychodził 30-latek i od razu przystąpili do przeszukania. W kuchni na stole leżały torebki i zawiniątka z foli aluminiowej, a w nich między innymi marihuana, amfetamina, mefedron, tabletki ekstazy, cztery telefony i waga do porcjowania narkotyków - opisał Szumiata.