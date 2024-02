Zadeklarował koszulki, w paczce były mięsożerne rośliny

Nadawca deklarował, że w przesyłce są t-shirty, ale do paczki zapakował mięsożerne rośliny, które są pod ochroną. Przesyłkę z zabójczymi dzwoneczkami z Malezji przejęli mazowieccy celnicy. Trafiły do ogrodu botanicznego, nie wszystkie przetrwały długą podróż.

Charakterystyczne dzbanki-pułapki

Wszystkie gatunki dzbaneczników należą do mięsożernych roślin, które są chronione na mocy Konwencji Waszyngtońskiej, zwanej CITES. Dotyczy to tych gatunków zwierząt i roślin, które stały się zagrożone wyginięciem z powodu międzynarodowego handlu nimi. Obecnie ponad 34 tys. gatunków roślin podlega ochronie CITES, m.in. wszystkie gatunki storczyków i kaktusów.

Liście tych niezwykłych roślin uległy modyfikacji w charakterystyczne pułapki w kształcie dzbanków, które mają śliskie, wydzielające nektar obrzeża. Umożliwia im to złapanie owada do wnętrza. Każdy dzbanek-pułapka jest wypełniony płynem o właściwościach trawiących oraz wyposażony w wieczko chroniące zawartość przed deszczem. Ma to zapobiec rozcieńczeniu płynu trawiennego.