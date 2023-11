Pokonają pięć mil. W niedzielę Bieg Dzielnicy Włochy

Drogi wyłączone z ruchu i trasa biegu

Władze dzielnicy gorąco zapraszają mieszkańców do kibicowania uczestnikom biegu. Drogi na trasie rywalizacji zostaną czasowo wyłączone z ruchu, a autobusy trzech linii zmienią swoje trasy. Organizatorzy – Urząd Dzielnicy Włochy i Fundacja Run Vegan – zapewniają, że utrudnienia związane z imprezą potrwają możliwie jak najkrócej. By to było możliwe, trasę podzielono na kilka odcinków, które będą sukcesywnie zamykane i otwierane po przebiegnięciu ostatniego zawodnika. Dodatkowo, w godzinach 10-13, na trasie biegu będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się i postoju – także na wyznaczonych miejscach postojowych.

Zawodnicy wystartują o 11 sprzed Urzędu Dzielnicy Włochy (al. Krakowska 257). Stamtąd pobiegną ulicami: Poborską, Borsuczą i Rakowską, które będą zamknięte w godzinach 10.55-11.15. Dalej zawodnicy przebiegną fragmentem ulicy Instalatorów (będzie on nieprzejezdny w godzinach 10.55-11.20) i po ulicach Szybkiej, Jutrzenki, rondzie Beczka, Daimlera, Budki Szczęśliwickie i Wiktoryn (zamknięcie 11.00-11.35). Po skręcie w Naukową zawodnicy skierują się ulicą Starowiejską do Mikołajskiej (wyłączona 11.00-11.45). Z ulicy Śląskiej skręcą w Drukarzy, a dalej Owalną i na kilkadziesiąt metrów w Techników (zamknięte 11.15-12.00). Ostatni odcinek wiedzie ulicami Przecznica, Przesmyk, Cegielnianą do Sympatycznej (zamknięte 11.20-12.15) do mety w parku Ogrody Kosmosu.