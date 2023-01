Negatywy pół wieku przeleżały w piwnicy, odkryto je przypadkiem. Dom kultury szuka osób ze zdjęć

Na kartony z wykonanymi w latach 60. i 70. negatywami natknęli się podczas porządkowania piwnicy pracownicy MDK. - Albumy znajdujące się na wierzchu okazały się puste i chcieliśmy wykorzystać je do bieżących działań. Coś mnie jednak tknęło i zajrzałem głębiej. Pod warstwą pustych albumów ukryte były prawdziwe skarby. Jak się okazało, część albumów skrywała prawdziwe perełki fotograficzne - relacjonuje cytowany w komunikacie prasowym Tomasz Tuszkowski, wicedyrektor MDK Łazienkowska.

Projekt "Historie z Duszą"

Z kolei pracownicy MDK Łazienkowska apelują do mieszkańców stolicy o to, aby zgłaszali się do nich, jeśli na odnalezionych fotografiach rozpoznali siebie albo kogoś z rodziny lub przyjaciół. Więcej informacji na temat historycznych zdjęć znajduje się na profilu na Facebooku: Projekt "Historie z Duszą".