Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 27 maja, około godziny 18. Służby interweniowały przy jednym z bloków na ulicy Zagłoby. Według nieoficjalnych ustaleń reportera tvnwarszawa.pl Artura Węgrzynowicza, z okna znajdującego się na czwartym piętrze wypadła młoda kobieta i spadła na zadaszenie wejścia do klatki schodowej. Poszkodowana w ciężkim stanie została zabrana do szpitala. W związku z tą sprawą policjanci zatrzymali mężczyznę.