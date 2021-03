W lesie odkryli grób ze szczątkami 20 osób. "Ofiary zbrodni niemieckiej z czasów II wojny światowej"

Na obrzeżach Warszawy odkryty został zbiorowy grób ze szczątkami 20 osób. Wstępna identyfikacja wskazuje, że były pośród nich kobiety i dzieci. Specjaliści Instytutu Pamięci Narodowej nie wykluczają, że są to ofiary nazistowskiego terroru.

O odkryciu poinformowało we wtorek po południu Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN. "Szczątki ponad 20 osób (w tym kobiet i dzieci) odnalazł dziś zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w zbiorowym leśnym grobie na przedmieściach Warszawy. Z relacji świadka wynika, iż są to ofiary zbrodni niemieckiej z czasów II wojny światowej" - czytamy we wpisie udostępnionym w mediach społecznościowych.