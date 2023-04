"Warszawa w kwiatach" już po raz 40.

"Warszawa w kwiatach" to konkurs z długą tradycją, sięgającą jeszcze lat 30. XX wieku. W tym roku po raz czterdziesty komisja wybierze najpiękniej ukwiecone balkony czy ogrody w stolicy.

W latach 30. prezydent Warszawy Stefan Starzyński zamarzył sobie, by stolica rozkwitała niczym inne europejskie metropolie. Dzięki niemu rozwijały się miejskie ogrody, powstawały nowe skwery, zieleńce i kwietne rabaty, ale przede wszystkim pojawiła się wyjątkowa społeczna inicjatywa. W akcję wspólnego dekorowania i zazieleniania miasta, zaangażowali się mieszkańcy Warszawy. Konkurs na najpiękniejsze balkony i ogrody ogłaszany był co roku aż do wybuchu wojny, a uczestniczyły w nim setki warszawiaków.