W korku z Warszawy nad morze. "Nie ma możliwości uniknięcia utrudnień"

Nie ma możliwości uniknięcia utrudnień - wprost przyznaje rzeczniczka prasowa warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. A to za sprawą rozbudowy krajowej "siódemki" do parametrów drogi ekspresowej na 35-kilometrowym odcinku od Czosnowa do Płońska. Inwestycja ma się zakończyć dopiero w 2025 roku.