Detale były ukryte pod kilkoma warstwami farby. Przywrócili oryginalny wygląd balustradzie i ambonie

Wspomniane balustrada i ambona pochodzą z XIX wieku. Zostały umieszczone we wnętrzach między 1825 a 1845 rokiem na ścianach pokrytych XVIII-wiecznymi freskami. Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich wszystkie odlane z żeliwa elementy pomalowane były na kolor kremowy. Przez lata wraz ze zmianą wystroju wnętrza kościoła przemalowywano je co najmniej sześć razy. Przez to detal ornamentów był nieczytelny.