Ciała dwóch osób w domu, trzecia trafiła do szpitala. "Śledztwo najpewniej w kierunku zabójstwa"

Do tragedii doszło w jednym z domów jednorodzinnych przy ulicy Nowodworskiej. - Cały czas trwają czynności policyjne i pod nadzorem prokuratora. I potrwają jeszcze kilka godzin. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że w domu znaleziono ciała dwóch osób, trzecia osoba ranna została przewieziona do szpitala. Jest wiele do wyjaśnienia w tej sprawie - przekazała w czwartek Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.