Kilka dni bez Powązkowskiej

Ulica Powązkowska, od Maczka do Krasińskiego, będzie frezowana. Prace potrwają od 7 do 11 czerwca. Na ten czas ulica zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu. Również komunikacja miejska pojedzie inaczej.

Zmiany w organizacji ruchu

Wyznaczone objazdy

Autobusy na objazdach

Autobusy linii 103 zostaną skierowane na objazd ulicami Krasińskiego, Elbląską i Broniewskiego. Tak samo zaczną omijać utrudnienia autobusy linii 180 oraz 409 – dalej pojadą ulicami Galla Anonima i Kochanowskiego do Conrada, a 122 będzie kursowało Broniewskiego, aleją Armii Krajowej i generała Maczka. Od czwartku do niedzieli - od 8 do 11 czerwca - autobusy linii 221 będą jeździły wydłużoną trasą: Dworzec Gdański (L. Rydygiera) – Indrzejczyka – Rydygiera – Powązkowska – Krasińskiego do placu Wilsona.