Policja: w ciągu 24 godzin potrafili ukraść kilka samochodów. "Dynamiczne zatrzymanie" na A2

Policjanci zatrzymali ich przy punkcie poboru opłat na autostradzie A2. - 32 i 43-latek wpadli w momencie, kiedy skradzioną w Niemczech mazdą MX-5 wracali do kraju. Przez sąd w Poznaniu zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności - poinformowała Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Jak wytłumaczyła Adamus, policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową KSP już od jakiegoś czasu pracowali nad zatrzymaniem osób działających w "grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami z włamaniem do pojazdów, najczęściej mazd i nissanów".

Działali na terenie całej Polski oraz Niemiec

- Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyźni w wieku 32- i 43-lata mieli działać zarówno na terenie podległym KSP, jak również całej Polski oraz Niemiec. Według ich wiedzy, 43-latek był odpowiedzialny bezpośrednio za kradzieże z włamaniem pojazdów, natomiast 32-latek odpowiadał za przeprowadzenie skradzionych samochodów do tak zwanych "dziupli" paserskich na terenie Polski - powiedziała policjantka. Zaznaczyła, że według ustaleń funkcjonariuszy na miejsce przestępstwa mieli przemieszczać się toyotą avensis, a poruszać się głównie autostradami i drogami krajowymi.

- Na terytorium Niemiec mężczyźni działali bardzo szybko. W ciągu 24 godzin potrafili ukraść kilka samochodów i wytypować kolejne pojazdy do kradzieży, a następnie skradzione samochody odstawić w miejsce, gdzie miały czekać do momentu, aż kolejny raz pojawią się w u naszych zachodnich sąsiadów. Wtedy skradzione wcześniej samochody przewozili do Polski - wyjaśniła Adamus.