Ośmioletni Victor w swoim brytyjskim akcie urodzenia jako rodziców ma wpisane dwie matki. Kobiety chciały, by tak samo było w polskich dokumentach. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w tej sprawie.

NSA odrzucił wniosek o kasację. Uznał, że sąd pierwszej instancji, który odmówił wpisania jako rodziców osób tej samej płci, podjął słuszną decyzję.

- Chodzi o to, że ośmiolatek będzie mógł otrzymać dowód osobisty, będzie mógł otrzymać polski PESEL, ponieważ - jak dzisiaj uzasadniała sędzia - ma do tego absolutnie prawo. Ale kobiety, które wychowują dziecko chciały także, by w dowodzie osobistym były wpisane ich imiona jako rodziców, czyli tak samo jak w akcie urodzenia, który został wydany w Wielkiej Brytanii, gdzie chłopiec się urodził - mówił Piotr Borowski, reporter TVN24.

Kobiety są Polkami i kiedy wróciły do kraju, chciały, by w polskim dowodzie osobistym dane pokrywały się z brytyjskim aktem urodzenia. Sąd uznał, że nie ma takiej możliwości. - Sąd nie neguje, że kobieta i partnerka tworzą rodzinę, ale nie ma możliwości, żeby zapisać, że dziecko pochodzi od dwóch kobiet. Tak usłyszeliśmy podczas uzasadnienia wyroku. Co w dokumencie będzie zapisane? Imię matki tak, natomiast tam, gdzie jest miejsce na drugie imię prawdopodobnie będzie informacja "brak danych - przekazał reporter.

Sąd w Krakowie zatwierdził akt urodzenia dziecka, które ma dwie matki 5.06 | Sąd w Krakowie zatwierdził akt urodzenia dziecka, które ma dwie matki. Uznał, że decyzja urzędnika stanu cywilnego, który przepisał akt brytyjski - była słuszna. Wyrok jest precedensem, bo w polskim prawie dziecko musi mieć ojca i matkę. tvn24

Pełnomocniczka rozczarowana wyrokiem NSA

Pełnomocniczka rodziny mówiła, że jest rozczarowana takim wyrokiem. Liczyła na precedens. Miała nadzieję, ze sąd powoła się na prawo unijne.

- Polska od lat stara się bardzo mocno zamykać oczy na istnienie tęczowych rodzin zagranicą. Polscy obywatele wychowują zagranicą w związkach osób tej samej płci dzieci. I te dzieci teoretycznie mają dostęp do dokumentu tożsamości, ale ujawnione jest w nich imię jednego rodzica: jednego taty albo jednej mamy - zauważyła adwokat Anna Mazurek. - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał już Polskę do uznania więzi między dzieckiem a każdą z jego matek albo każdym z jego ojców. A Naczelny Sąd Administracyjny i niestety kolejne rządy konsekwentnie odmawiają jakichkolwiek praw takich rodzin - skomentowała po ogłoszeniu wyroku.

Na inny wyrok liczyło też biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. - Liczyliśmy na precedens w tej sprawie. To znaczy, że NSA powie: tak, należy wydać dowód i w tym dowodzie wpisać dwoje rodziców, którzy są wpisani w zagranicznym akcie urodzenia. To by z pewnością było ułatwienie dla innych rodzin, które są w takiej samej sytuacji jak rodzina skarżącego w tej sprawie. Nie mamy co do tego wątpliwości - skomentowała Anna Mikołajczyk z biura RPO.

Wyrok jest prawomocny.

