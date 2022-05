W opuszczonym biurowcu zakwaterowano ponad 200 uchodźców. Potrzebna pomoc

Maria Kordalewska była najpierw wolontariuszką na Torwarze. Tamtejszy punkt recepcyjny został zamknięty 8 kwietnia. Ale zapał do pomagania pozostały. Nie tylko u niej. - Nadal jest bardzo dużo osób dobrej woli, które chcą pomagać. Dlatego teraz jesteśmy stowarzyszeniem TOR WARszawskiej Pomocy. Dalej pomagamy tym uchodźcom, którzy już są w Polsce i tym, którzy nadal napływają z Ukrainy - mówiła w czwartkowym "Wstajesz i wiesz" Kordalewska. Cele są takie same. Zapewnienie noclegu, wyżywienia, pomoc w znalezieniu pracy, szkoły czy przedszkola dla dzieci.

Punkt w biurowcu Ilmet już działa, są wolne miejsca

Wolontariuszka mówiła, że wciąż przyjmowane są dary, m.in. w budynku Ilmetu przy rondzie ONZ. To opuszczony biurowiec, należący do firmy Skanska. Jest przeznaczony do rozbiórki, ale deweloper postanowił, że nim do niej dojdzie, obiekt może służyć uchodźcom z Ukrainy. Na dwóch piętrach przygotowano kilkaset miejsc, w dwu- i trzyosobowych pomieszczeniach. Jednak do niedawna nikogo tam nie było. Ratusz tłumaczył, że przyczyną jest m.in przeciekający dach. Skanska zaprzeczała.