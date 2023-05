W autobusie otworzył torebkę pasażerki, wyciągnął portfel i został zatrzymany

Stosując poniższe zasady możesz w znaczący sposób ograniczyć skutki działań, jakie mogą podjąć wobec Ciebie kieszonkowcy. · w miejscach niebezpiecznych trzymaj swoją torebkę, saszetkę z przodu, zamknięciem do siebie; · nie trzymaj pieniędzy w jednym miejscu, rozdziel je i umieść w różnych miejscach; · klucze do mieszkania noś w innym miejscu niż dokumenty z adresem – jeżeli złodziej zdobędzie taki komplet może okraść Twoje mieszkanie zanim zdążysz zareagować; · jeśli masz przy sobie większą ilość pieniędzy- unikaj zatłoczonych autobusów. Lepiej poczekać kilka minut na następny autobus, niż zostać okradzionym; · nie trzymaj portfela i dokumentów w tylnych kieszeniach spodni, zewnętrznych kieszeniach kurtek, w bocznych kieszeniach toreb; · płacąc za zakupiony towar nie pokazuj całej zawartości portfela, najlepiej mieć wcześniej odliczoną kwotę pieniędzy; · podczas mierzenia garderoby, pakowania sprawunków, płacenia w sklepie, nie odstawiaj torebki na podłogę lub ladę – złodziejowi wystarczy nawet taki krótki moment; · zwracaj uwagę na "sztuczny tłok" i zamieszanie wokół Ciebie w sklepie, autobusie czy w innym miejscu; · zwiększ czujność, jeśli na przystanku autobusowym zauważysz grupę młodych ludzi z reklamówkami lub odzieżą przewieszoną przez rękę. Służy to do zamaskowania momentu penetracji, być może właśnie Twoich kieszeni; · na ulicy unikaj korzystania z wszelkich podejrzanych usług jak np. wróżenie, gry hazardowe, okazyjne możliwości zakupu itp.