Nowy fotoradar stanie w Alejach Jerozolimskich

Nowe fotoradary

Jak wybrano lokalizacje?

- Oceniliśmy intensywność tych zdarzeń, ta cała ocena była kilkuetapowa. Potem ocenialiśmy je z punktu widzenia dwóch kryteriów. Pierwsze kryterium - oceny prędkości, drugie kryterium związane z kwestią przejazdu na czerwonym świetle. Dodatkowo nałożyliśmy na to ocenę ekspercką już konkretnych punktów, które nam wyszły z tej analizy, chociażby nakładając punkty związane z aktywnością ludzi w tym otoczeniu, w tym Kościół, szkoła, boiska, supermarket, oczywiście kwestie infrastruktury drogowej, geometrii - wskazał dyrektor ITS.

Jak dodał, "to było oceniane przez audytorów, którzy wykonują też audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego". - To był pewien wstęp do dalszych działań. Potem jak mieliśmy taką analizę podzieliliśmy to na różne kategorie dróg - powiedział Marcin Ślęzak. Dyrektor ITS zwrócił uwagę, że "po raz pierwszy fotoradary pojawią się na drogach innych niż drogi krajowe".