Wieżowiec na Woli najwyższym budynkiem w Polsce

Wieżowiec Varso Tower powstający na rogu Chmielnej i alei Jana Pawła II osiągnął wysokość 230 metrów. To oznacza, że pod względem wysokości mierzonej do dachu stał się najwyższym budynkiem w Polsce. Na jego szczycie trwa montaż iglicy, która wkrótce zapewni mu docelową wysokość architektoniczną 310 metrów.

Jak przekazał przedstawiciel inwestora Varso Tower, zakończyły się już prace związane z betonowaniem stropu na szczycie wieżowca. Osiągnięcie wysokości 230 metrów oznacza, że Varso Tower wyprzedził pod względem wysokości mierzonej do dachu swoich sąsiadów ze stolicy - Pałac Kultury i Nauki (około 188 metrów do dachu, 237 z iglicą) oraz apartamentowiec Złota 44 (192 metry), a także najwyższy do tej pory wrocławski Sky Tower (206 metrów).