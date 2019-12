Nie żyje znany varsavianista. "Drugiego takiego nigdy nie było"

"Był na tak w każdej sprawie"

- Mało jest ludzi na tak. Dr Marek Ostrowski był na tak w każdej sprawie, o czym najlepiej przekonali się jego liczni studenci rekrutujący się z różnych wydziałów. Dr Ostrowski zarażał ich pasją, odkrywał przed nimi Warszawę, bo zaiste był odkrywcą. Jego spojrzenie na miasto było pionierskie, niecodzienne, a efekty obserwacji zdumiewały. To on uczył nas patrzeć na Warszawę z lotu ptaka. Patrzeć i widzieć. I rozumieć to, co się widzi. To on nauczył nas, że nie zawsze rzecz jest tym czym się jawi. W odniesieniu do miasta to niezwykle inspirujące doświadczenie - mówi.