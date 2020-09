Vaclav Havel i Tadeusz Łomnicki upamiętnieni w Warszawie

Skwer, który ma upamiętnić Vaclava Havla, znajduje się u zbiegu Alei Róż i ulicy Koszykowej w Śródmieściu, czyli w pobliżu Ambasady Republiki Czeskiej. Vaclav Havel był ostatnim prezydentem Czechosłowacji i pierwszym przywódcą Czech po upadku komunizmu. Był także dramaturgiem, legendą czechosłowackiej opozycji oraz obrońcą praw człowieka. W okresie praskiej wiosny - próby demokratyzacji życia publicznego w komunistycznej Czechosłowacji z 1968 roku - Havel wystąpił z ostrą krytyką cenzury. Usunięto go za to ze Związku Pisarzy Czechosłowackich. To zmotywowało go do większego zaangażowania się w politykę: stanął na czele organizacji pisarzy niezależnych oraz ogłosił manifest, w którym wzywał komunistów do podzielenia się władzą i przywrócenia systemu wielopartyjnego.