Matka zgłosiła, że zaginęła jej córka. "Były partner przetrzymywał ją w mieszkaniu"

- Kryminalni, jak tylko ustalili wszystkie niezbędne dla sprawy informacje, w tym rysopis młodej kobiety, natychmiast rozpoczęli jej poszukiwania. Dzięki dobrej współpracy z dzielnicowymi ustalili, że 42-letni był partner zaginionej kobiety jest poszukiwany przez sąd i ma do odbycia karę 10 lat pozbawiania wolności za przestępstwo z artykułu 229 paragraf 3 Kodeksu karnego - relacjonuje Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. Oznacza to, że był on skazany za udzielenie bądź próbę udzielenia łapówki osobie pełniącej funkcję publiczną, by nakłonić ją do złamania przepisów.