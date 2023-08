Długi weekend utrudnień komunikacyjnych w Warszawie

Długi weekend będzie pracowity dla warszawskich drogowców. Dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej oznacza to utrudnienia. Zamknięte zostanie rondo "Radosława", w związku z rozbiórką kładki zostanie zamknięty odcinek ulicy Jana III Sobieskiego. Z kolei tramwaje nie pojadą Alejami Jerozolimskimi. Dużych utrudnień należy się spodziewać w związku ze Świętem Wojska Polskiego.

Już w piątek około godziny 22 rozpoczęły się prace drogowe na rondzie "Radosława". Jezdnia alei Jana Pawła II prowadząca z centrum w kierunku ronda jest nieczynna już od ulicy Stawki.

Zmiany w ruchu zostały wprowadzone już na placu Grunwaldzkim. Prosto z ulicy Popiełuszki w kierunku ronda można pojechać tylko jednym pasem. Podobnie z jednego pasa w aleję Jana Pawła II kierowcy skręcą z Broniewskiego. Kierowcy wrócą na rondo w środę, 16 sierpnia, około godziny 4.

Objazdy zamkniętego ronda prowadzą ulicami: Broniewskiego, Krasińskiego, Powązkowską i Okopową lub Słowackiego, Mickiewicza, Andersa, Stawki do alei Jana Pawła II. Kierowcy jadący z Pragi-Północ powinni unikać mostu Gdańskiego i kierować się do ulicy Jagiellońskiej i Wybrzeża Helskiego i dalej na południe.

Rozbiórka kładek nad Sobieskiego

Prace będą trwały także nad ulicą Jana III Sobieskiego. Rozebrane zostaną stare kładki, przebiegające nad drogą. Zastąpią je wygodniejsze zebry. Rozbiórka pierwszej ze stalowych konstrukcji – przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii – została zaplanowana od piątku, 11 sierpnia, od godziny 23:30 do soboty, 12 sierpnia, do godziny 23:30. Ulica Jana III Sobieskiego zostanie zamknięta od Nałęczowskiej do alei Wilanowskiej.

Kolejną dobę wykonawca robót poświęci na demontaż kładki przy ulicy Truskawieckiej. Od soboty, 12 sierpnia, od 23:30 do niedzieli, 13 sierpnia, do 23:30, ulica Jana III Sobieskiego zostanie zamknięta na odcinku od Nałęczowskiej do św. Bonifacego.

W weekend na trasy objazdowe zostaną skierowane linie autobusowe: 116, 164, 263, 519, 522 oraz N31 i N81. W obu etapach w bezpośrednim sąsiedztwie kładki zamknięte będą też chodniki i drogi dla rowerów.

Tramwaje nie pojadą Alejami Jerozolimskimi

Drogowcy zamierzają wykorzystać nadchodzący długi weekend również na remont torowiska na rondzie Waszyngtona. Z tego powodu od 12 do 15 sierpnia tramwaje nie będą jeździły Alejami Jerozolimskimi. Utrudnienia dotyczą odcinka pomiędzy placem Starynkiewicza a rondem Waszyngtona.

W tym czasie linia 7 zostanie zawieszona, a linie 9, 22, 24 i T pojadą trasami objazdowymi.

Linia 9 i 24 dojedzie do placu Starynkiewicza, linia 22 do placu Narutowicza a linia T z placu Narutowicza, Grójecką, pl. Zawiszy, Towarowa, rondo Daszyńskiego, Towarowa, Okopowa, rondo Zgrupowania AK "Radosław", Słomińskiego, most Gdański, Starzyńskiego, rondo Żaba, 11 Listopada, Targowa, al. "Solidarności" i dalej swoją trasą podstawową.

W czasie trwania objazdów zostaną uruchomione dwie tramwajowe linie uzupełniające - linia 77 na trasie Kawęczyńska-Gocławek i linia 79 P+R Al. Krakowska-Gocławek.

Na wyłączonym odcinku Alei Jerozolimskich średnio co 5 minut będą kursowały autobusy zastępczej linii Z-9 na trasie Rondo Waszyngtona-pl. Zawiszy.

Wyznaczone zostaną dodatkowe przystanki dla linii przyspieszonych.

"Pasażerowie będą mogli też skorzystać z autobusów linii 504, 507, 517 i 521, które w tym czasie będą się dodatkowo zatrzymywać na przystankach pl. Starynkiewicza 01 i 02 (linie 504, 517 i 521), Krucza 01 i 02 (linie 507 i 521) oraz Most Poniatowskiego 01 i 02 (linie 507 i 521)" - przekazał ZTM.

Święto Wojska Polskiego i defilada

W związku z obchodami Święta Wojska Polskiego i 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej, a także próbą generalną przed uroczystościami, należy spodziewać się kilkudniowych utrudnień.

W sobotę, od godziny 14 do 15 zaplanowana została próba generalna defilady powietrznej. W związku z tym wyłączony zostanie ruch kołowy na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim. W przypadku wyłączenia ruchu tramwajowego na mostach tramwaje pojadą na trasach skróconych.

Na godzinę 18 zaplanowano próbę generalną defilady. Z ruchu zostaną wyłączone następujące ulice: Wisłostrada (w obu kierunkach, w tym ul. Wybrzeże Kościuszkowskie nad tunelem) od mostu Północnego do mostu Łazienkowskiego, Wisłostrada (jezdnia zachodnia) od mostu Łazienkowskiego do ul. Gagarina, Sanguszki, Karowa, Lipowa, Dobra od ul. Karowej do ul. Lipowej, Zajęcza od ul. Dobrej do ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, Tamka od ul. Dobrej do ul. Wybrzeże Kościuszkowskie.

Powyższe odcinki ulic pozostaną zamknięte do niedzieli do godziny 11 .Ponadto w niedzielę, od godz. 3 do 11, zamknięty dla ruchu pieszego i rowerowego będzie most Gdański. Tramwaje przejadą mostem bez zatrzymania się na przystankach Most Gdański i Wybrzeże Helskie.

W poniedziałek, 14 sierpnia, w związku z organizacją defilady znów zamknięte zostaną następujące odcinki ulic: Wisłostrada (w obu kierunkach, w tym ul. Wybrzeże Kościuszkowskie nad tunelem) od mostu Północnego do mostu Łazienkowskiego, Wisłostrada (jezdnia zachodnia) od mostu Łazienkowskiego do ul. Gagarina, Sanguszki, Karowa, Lipowa, Dobra od ul. Karowej do ul. Lipowej, Zajęcza od ul. Dobrej do ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, Tamka od ul. Dobrej do ul. Wybrzeże Kościuszkowskie.

Utrudnienia we wtorek, 15 sierpnia

We wtorek, w Święto Wojska Polskiego, powyższe odcinki ulic będą zamknięte do godziny 18. Ponadto, w godzinach 8-15, ponownie zamknięty dla pieszych i rowerzystów będzie most Gdański.

"O godz. 9 na błoniach Stadionu PGE Narodowego planowany jest bieg 'Piątka z Żołnierzem'. W związku z tym w ramowych godz. 8.40-9.40 wygrodzony zostanie prawy pas wschodniej jezdni ul. Wybrzeże Szczecińskie pomiędzy łącznicą zjazdową z al. Poniatowskiego a ul. Siwca" - przekazuje ZTM.

Również we wtorek w godzinach 10-13 planowane jest zgromadzenie publiczne przed kościołem przy ul. Floriańskiej 3, a następnie przemarsz na trasie: Floriańska – Jagiellońska – pl. Hallera – Dąbrowszczaków – Inżynierska – Stalowa – Szwedzka przed budynek przy ul. Szwedzkiej 2.

Ponadto w godz. 10-14 w związku z uroczystą zmianą warty wyłączony dla ruchu zostanie pl. Piłsudskiego i ul. Królewska do pl. Małachowskiego.

W związku z defiladą powietrzną w godzinach 14-15 wyłączony zostanie ruch kołowy na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim.

Szczegółowe informacje związane ze zmianami tras poszczególnych linii autobusowych i tramwajowych są dostępne na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Koncert Imagine Dragons

W poniedziałek, 14 sierpnia, na Narodowym wystąpi zespół Imagine Dragons. Koncert będzie się wiązał z utrudnieniami. Przed koncertem o godzinie 17, ograniczany zostanie wjazd na Saską Kępę. Do godziny 21 wyłączone z ruchu indywidualnego będą obszary ograniczone: aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych i ulicą Wał Miedzeszyński oraz aleją Stanów Zjednoczonych, ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego. Ograniczenia nie będą dotyczyć pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, taksówek oraz pojazdów jednośladowych. Bez zmian będą kursowały również autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego.

W zależności od aktualnej sytuacji policja może podjąć decyzję o zamknięciu poszczególnych ulic. W przypadku wyłączenia z ruchu ulicy Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, od godziny 17 do zakończenia rozwozu uczestników koncertu, autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.

Jeśli zamknięte zostaną ulice Sokola, Zamoście i Zamoyskiego, na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy linii: 102, 125, 135, 146, 147 i 202. Autobusy linii 102, 125 i 202 będą jeździły ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), 135 pojedzie Targową, a 146 i 147 aleją Zieleniecką.

Natomiast autobusy E-1 zostaną skierowane przez most Świętokrzyski do stacji metra Centrum Nauki Kopernik.

Jeśli po zakończeniu wydarzeń, około godziny 22:30, duża grupa uczestników koncertu będzie chciała przejść do centrum pieszo, policja może zdecydować o zamknięciu dla ruchu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a.

