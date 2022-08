Weekend bez tramwajów w alei Krakowskiej

Prace we Włochach będą dotyczyły torowiska w alei Krakowskiej na skrzyżowaniu z Cyprysową. Tramwajarze wyremontują przejazd przez tory. W sobotę i niedzielę będzie on niedostępny dla kierowców. Oznacza to, że wyjeżdżający z Cyprysowej w aleję Krakowską będą mogli skręcać wyłącznie w prawo w stronę parkingu P+R. Dla jadących do centrum wyznaczony został objazd ulicami: Leonidasa, Cyprysową i Łopuszańską lub Muszkieterów i Malowniczą.