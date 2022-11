Asfaltowanie na Malczewskiego. Zamkną fragment ulicy

czytaj dalej

Kryminalni z Ochoty zatrzymali bliźnięta podejrzane o kradzieże i oszustwa metodą "na legendę". Zdaniem policji, siostra wchodziła do mieszkań seniorów, podszywając się pod urzędniczkę lub pracownicę gazociągów, i zabierała oszczędności. Jej brat miał w tym czasie stać na czatach przed klatką schodową. Oboje usłyszeli już zarzuty i trafili do aresztu. Grozi im do ośmiu lat więzienia.