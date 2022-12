Jeszcze większe utrudnienia na linii średnicowej. O połowę mniej pociągów i 50-minutowe przerwy w ruchu

W przyszłości pozwoli to na większą elastyczność w zarządzaniu ruchem kolejowym. Przy jakichkolwiek problemach pociągi dalekobieżne będą mogły zostać skierowane na tory aglomeracyjne, i odwrotnie. Ale na razie oznacza to dla korzystający z połączeń podmiejskich wiele zmian w rozkładach jazdy.

Ruch wahadłowy i 50-minutowe przerwy

Co oznacza system paczkowy? Tłumaczyła to w środowym komunikacie spółka Koleje Mazowieckie: w ciągu godziny przez linię średnicową będą kursowały cztery pociągi w każdym kierunku. W takiej grupie pojadą jeden pociąg Szybkiej Kolei Miejskiej i trzy pociągi Kolei Mazowieckich. W jedną stronę będą one kursować co 3-4 minuty przez 10 minut, po których nastąpi około 50 minut przerwy. Gdy dla składów jadących na wschód będzie trwała przerwa, na tory - na analogicznych zasadach - wyjadą pociągi kursujące w kierunku zachodnim.