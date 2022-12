"Dwie godziny na mrozie, a człowiek nie wie, czy pociąg w ogóle przyjedzie"

132 minuty opóźnienia

We wtorek na Kontakt 24 otrzymaliśmy wiadomość od czytelnika, który opisał swoje perypetie. Jak przekazał w wiadomości, w poniedziałek czekał na stacji Warszawa Powiśle na pociąg Kolei Mazowieckich relacji Zielonka-Radom, który przyjechał z ponad dwugodzinnym opóźnieniem. "W dniu wczorajszym, wychodząc z pracy na pociąg na 15:52, spędziłem na dworcu Warszawa Powiśle ponad 2 godziny, stojąc na mrozie i oczekując na jakikolwiek pociąg umożliwiający mi dotarcie do domu. Dostęp do jakichkolwiek informacji nie istnieje. Strona 'portal pasażera' nie podaje aktualnych opóźnień pociągów, często aktualizowane są z dużym opóźnieniem i nie mogą stanowić jakiekolwiek informacji dla podróżnych. Komunikaty nadawane z głośników również" zaznaczył w mailu do redakcji Kontakt 24 czytelnik.