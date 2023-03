Węższa Połczyńska. Utrudnienia na Bemowie w związku z budową stacji metra Karolin

Duże zmiany w ruchu od wtorku

- Wjeżdżający do stolicy, na około 200 metrów przed skrzyżowaniem z Sochaczewską dowiedzą się o wyłączaniu z ruchu lewego pasa jezdni. Na samym skrzyżowaniu kierowcy będą mieli do wyboru trzy pasy ruchu: lewy przeznaczony do skrętu w Sochaczewską oraz dwa pasy do jazdy prosto. Za skrzyżowaniem, na południowej jezdni Połczyńskiej, droga będzie miała już pełny przekrój - przekazał. - Wygrodzone fragmenty zostaną oznakowane świetlnymi tablicami informacyjnymi i na całej długości zabezpieczone słupkami drogowymi wskazującymi ograniczenie skrajni - dodał Leduchowski.